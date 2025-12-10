Ямаль обошел Мбаппе и установил рекорд в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" стал самым результативным игроком в истории турнира среди игроков до 19 лет

Ламин Ямаль © Judit Cartiel/ Getty Images

ТАСС, 10 декабря. Испанский футболист "Барселоны" Ламин Ямаль стал самым результативным игроком в истории Лиги чемпионов среди игроков, не достигших 19-летнего возраста.

В домашней игре общего этапа против германского "Айнтрахта" (2:1) Ямаль отметился голевой передачей на Жюля Кунде. Это стало 17-м результативным действием в матчах Лиги чемпионов для испанца, всего он забил 8 голов и отдал 9 передач, по этому показателю он обошел француза Килиана Мбаппе.

Ямалю 18 лет, он является воспитанником "Барселоны". Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году. В текущем сезоне Ямаль забил 8 голов и отдал 10 передач в 17 матчах разных турниров.

Вместе со сборной Испании нападающий выиграл чемпионат Европы в 2024 году и стал лучшим молодым игроком турнира. В октябре 2024 года он был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в следующем месяце стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года.