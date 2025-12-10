Чесноков считает, что Шнайдер и Андреева будут реже играть в паре
05:01
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер будут меньше играть в паре в новом сезоне, так как у них в приоритете одиночные соревнования. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
Андреева и Шнайдер вошли в число восьми лучших пар сезона и отобрались на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации, где не смогли преодолеть групповой этап.
"Они играли последние турниры совсем без настроения. У Андреевой концовка сезона совершенно не задалась, а Шнайдер играла нестабильно весь год. У них обеих в приоритете одиночные турниры, и я думаю, что уже в следующем сезоне они будут меньше играть в паре, чтобы не распыляться", - сказал Чесноков.