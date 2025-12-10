Гарт считает, что российский спорт в условиях санкций стал еще сильнее
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сила российского спорта заключается в умении преодолевать все трудности на его пути и становиться от этого еще сильнее. Такое мнение высказала в своей речи на Олимпийском собрании президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.
"Я уже больше 10 лет руковожу нашей федерацией, - рассказала Гарт. - И вот сейчас, только оказавшись в таких условиях беспрецедентных ограничений, я почувствовала на себе, что спорт это не только про "быстрее, выше, сильнее". Это больше о силе духа, о внутреннем стержне и способности оставаться верным своему пути, своей стране и об умении не сдаваться, даже когда обстоятельства оказываются против тебя".
"Сегодня занимаюсь такими важными вопросами, как возвращение наших спортсменов на международную арену. Мы показываем пример всей нашей стране. И прежде всего молодому поколению - пусть они видят, что трудности в пути - это еще не повод отступать, это не повод сдаваться, испытания учат нас умению их преодолевать. Вот в этом преодолении и есть наша общая сила", - считает глава ФССР.
Олимпийское собрание проходит 10 декабря в Москве в здании Олимпийского комитета России.