Олимпийское собрание утвердило новую редакцию устава ОКР

За изменение устава и внесение в него дополнений проголосовали 124 делегата, трое воздержались

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Новая редакция устава Олимпийского комитета России (ОКР) утверждена на Олимпийском собрании. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

За изменение устава и внесение в него дополнений проголосовали 124 делегата, трое воздержались.

В марте 2025 года министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев заявил, что ОКР внес изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией. Он отметил, что новая редакция устава уже доставлена в Международный олимпийский комитет (МОК). Новая редакция устава является главным требованием на пути к восстановлению членства ОКР в МОК.