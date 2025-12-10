Дегтярев уверен, что CAS примет решение в пользу российских биатлонистов

Министр спорта назвал безобразным решение Международного союза биатлонистов не допускать российских спортсменов на свои турниры

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уверенность в позитивном решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску российских биатлонистов есть. Об этом журналистам рассказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Ранее в среду Дегтярев на Олимпийском собрании сообщил, что Союз биатлонистов России обратится в CAS 10 декабря, чтобы оспорить отстранение российских спортсменов.

"Также я проинформировал о том, что мы сегодня в Швейцарии подаем иск к союзу биатлонистов, - сказал Дегтярев. - Мы считаем абсолютно безобразным поведение этой организации по блокированию доступа сильнейших спортсменов в этом виде спорта из нашей страны. Все доводы в суде будут изложены нашими швейцарскими юристами. Уверен, исход будет примерно таким же, как и в лыжных гонках. Вы знаете, мы тоже одержали победу, и наши спортсмены уже готовятся к международным соревнованиям по разным лыжным дисциплинам".

Российские и белорусские биатлонисты были отстранены Международным союзом биатлонистов в марте 2022 года в связи с обострением ситуации на Украине, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. Международный биатлонный сезон стартовал в конце ноября.