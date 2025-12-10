Следж-хоккеисты и ветераны СВО приняли участие в матче с командой "Россия 25"

Игра состоялась в рамках хоккейного фестиваля, приуроченного к Кубку Первого канала

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. 17 юных следж-хоккеистов из спортшкол и пять ветеранов СВО сыграли в матче по адаптивному хоккею "Хоккей для всех" с участием членов команды "Россия 25" в Новосибирске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В матче на льду "Сибирь-Арены" приняли участие в том числе главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг и один из его помощников Алексей Ковалев.

Игра состоялась в рамках хоккейного фестиваля, приуроченного к Кубку Первого канала, который пройдет с 11 по 14 декабря в Новосибирске.