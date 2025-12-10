FIS предоставила нейтральный статус фристайлистке Таталиной

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS

Редакция сайта ТАСС

Анастасия Таталина © Сергей Бобылев/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российской фристайлистке Анастасии Таталиной предоставили нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Ближайшим этапом Кубка мира в специализациях Таталиной станут соревнования в хафпайпе, которые пройдут 11-13 декабря в Китае. На те же даты запланирован этап Кубка мира по биг-эйру в США, также в Соединенных Штатах пройдет ближайший этап турнира по слоупстайлу (7-9 января). Для попадания на Олимпиаду Таталиной потребуется набрать необходимое количество очков в общем зачете Кубка мира.

Таталиной 25 лет, она является чемпионкой мира в биг-эйре, а также серебряным призером Универсиады в слоупстайле. Она принимала участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане (2018) и Пекине (2022). На Играх 2022 года россиянка заняла четвертое место в слоупстайле.

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине. Также FIS предоставила нейтральный статус шести спортсменам из Белоруссии.