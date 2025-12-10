Дегтярев: в КХЛ пока не планируется вводить карту болельщика

Система карты болельщика работает на матчах футбольной Российской премьер-лиги

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Систему карты болельщика пока не планируют вводить в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Система карты болельщика работает на матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). В ноябре Дегтярев на форуме "Россия - спортивная держава" в Самаре сообщил, что карта болельщика в скором времени будет распространена на другие соревнования.

"Не обязательно [хоккей], - сказал Дегтярев. - У нас еще в футболе не везде паспорт болельщика используется. В этом году мы добавили его на Суперкубок, а, например, на играх Кубка России он пока не применяется, за исключением финальной игры. Важно понять, что задача государства не только в том, чтобы все на футболе, хоккее и любых других соревнованиях получали удовольствие от просмотра, но и в том, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок, а в случае инцидента - быстрое расследование, наказание провинившимся и предотвращение в будущем".

"Возьмем последний громкий случай, когда была драка фанатов ЦСКА и "Спартака". Fan ID позволил сразу определить и установить личности всех участников. Все, кто был в этом замешан, понесут наказание по закону. И чего бояться, я не понимаю? Вот у меня есть мобильное приложение болельщика, там мой и на всех моих четверых детей штрихкод. Приходим на стадион, показываем его, проходим. В чем тут проблема? Прикладываешь экран телефона и проходи, пожалуйста. В том числе благодаря этому на стадионах сегодня полный порядок", - добавил министр.

Дегтярев также отметил, что в будущем для тех, кто делает карту болельщика, могут быть предусмотрены определенные бонусы. "Эта система развивается, живет, - сказал он. - Но анонсировать рано, где это можно ввести, потому что требует определенных затрат, которые необходимо продумать и спланировать. Это не делается за один день".