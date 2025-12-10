Российским саночникам одобрили визы для участия в этапе Кубка мира в США

Второй этап пройдет 12-13 декабря в Парк-Сити

Редакция сайта ТАСС

© Gene Sweeney Jr/ Getty Images

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российским спортсменам одобрили американские визы для участия во втором этапе Кубка мира по санному спорту. Об этом журналистам рассказала президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт, она поблагодарила за поддержку министра спорта РФ и главу Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева.

Ранее Международная федерация санного спорта (FIL) допустила до участия в соревнованиях под своей эгидой шестерых российских спортсменов.

"Я очень благодарна Олимпийскому комитету России и лично вам, Михаил Владимирович, за то, что вы так поддержали Федерацию санного спорта России, и в результате мы выиграли дело, и наши шестеро были допущены к международным соревнованиям. Сейчас спортсмены провели сбор в Италии и поучаствовали в международных стартах. Пока результаты далеки от наших соперников, но мы все-таки четыре года не участвовали. Сегодня наша сборная в Казахстане, сборникам одобрили американские визы для участия в Кубке мира", - сказала Гарт.

Российские саночники были лишены возможности выступать на международных стартах на протяжении трех последних сезонов из-за ситуации на Украине. Первый этап Кубка мира по санному спорту сезона-2025/26 российские спортсмены пропустили, второй этап пройдет с 12 по 13 декабря в американском Парк-Сити.