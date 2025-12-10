Сорин надеется, что у лыжников не будет препятствий для участия в Кубке мира

В среду Дарья Непряева и Савелий Коростелев получили от FIS нейтральные статусы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Тренер лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева Егор Сорин надеется, что ничего не будет препятствовать участию спортсменов в гонках под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом Сорин рассказал ТАСС.

В среду FIS опубликовала списки спортсменов из России, которым выдали нейтральный статус для участия в соревнованиях. Из лыжников первыми стали Коростелев и Непряева.

"Ничего не изменилось, ребята держали в уме возможность участия в международных стартах. Теперь идем по плану, который подразумевает участие в соревнованиях под эгидой FIS. Мы хотим, чтобы спортсмены приняли участие в предстоящем этапе Кубка мира в Давосе. Но как будет происходить заявка на соревнования, сейчас уточняется, - сказал Сорин. - Надеюсь, что никаких проблем, никаких препятствий для участия не будет, чтобы соревноваться в эти выходные. Визы есть, все готовы. Работаем, отталкиваемся от текущей ситуации".

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Соревнования в Швейцарии пройдут с 12 по 14 декабря.