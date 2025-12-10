Бородавко надеется, что FIS допустит еще минимум 6 российских лыжников

В среду FIS допустила до международных стартов Савелия Коростелева и Дарью Непряеву

Редакция сайта ТАСС

Юрий Бородавко © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко надеется, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустит еще как минимум шесть российских спортсменов к стартам. Об этом Бородавко рассказал ТАСС.

В среду FIS опубликовала первый список российских лыжников, получивших нейтральный статус для выступления на международных стартах. Ими стали Савелий Коростелев и Дарья Непряева из группы тренера Егора Сорина.

"Хотелось бы, чтобы это были первые ласточки, но чтобы больше наших спортсменов допустили к соревнованиям, в чем я сомневаюсь, - сказал Бородавко. - Поскольку подали заявки значительно большее количество спортсменов из России, а сообщили о допуске двоих. Я предполагаю, что это может быть нашим худшим вариантом, что это окончательный список спортсменов, допущенных до соревнований FIS. А Международный олимпийский комитет будет рассматривать только тех спортсменов, которых одобрил FIS. Вполне вероятно, что это может быть наша окончательная квота на Олимпиаде, чего не хотелось бы".

"В принципе ожидаем, что, может быть, эта комиссия рассмотрит еще кого-то из россиян дополнительно. Хотелось бы, чтобы было 4 мужчины и 4 женщины, на каждую дистанцию по одному человеку. Будем ждать и надеяться, что FIS одобрит еще минимум 3 мужчины и 3 женщины для этапов Кубка мира", - добавил Бородавко.

Первым соревнованием, где могут выступить российские лыжники, может стать этап Кубка мира в швейцарском Давосе с 13 по 14 декабря. Также россияне смогут претендовать на участие в Олимпийских играх, для этого им потребуется набрать необходимое количество очков в общем зачете Кубка мира.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.