Лыжник Коростелев отреагировал на получение нейтрального статуса

Спортсмен ожидает, что сможет выступить на этапе Кубка мира в Давосе с 13 по 14 декабря

Савелий Коростелев © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 10 декабря. Российский лыжник Савелий Коростелев опубликовал совместное фото с Дарьей Непряевой после того, как Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила спортсменам нейтральные статусы. Коростелев поделился фотографией в своем Telegram-канале.

Первым соревнованием, где могут выступить российские лыжники, может стать этап Кубка мира в швейцарском Давосе с 13 по 14 декабря. Об этом Коростелев упомянул в посте с совместной фотографией с Непряевой. "Дебют на выходных", - написал Коростелев.

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны. Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.