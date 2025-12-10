Оздоева признали лучшим игроком месяца в чемпионате Греции

В ноябре полузащитник ПАОКа провел 4 игры в первенстве страны, в которых забил 4 гола

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев © Jose Manuel Alvarez Rey/ Getty Images

АФИНЫ, 10 декабря. /ТАСС/. Российский полузащитник футбольного клуба ПАОК Магомед Оздоев был признан лучшим игроком ноября в греческой Суперлиге по версии болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

За Оздоева было отдано 34,48% голосов, на втором месте игрок "Олимпиакоса" Аюб Эль-Кааби (26,01%), тройку замкнул футболист АЕКа Орбелин Пинеда (19,98%).

В ноябре Оздоев провел 4 игры в чемпионате Греции, в которых забил 4 гола. Всего в текущем сезоне на счету полузащитника 22 матча в разных турнирах, 7 голов и 3 результативные передачи.

Оздоеву 33 года, он выступает за ПАОК с лета 2023 года. Вместе с клубом Оздоев стал чемпионом Греции в сезоне-2023/24.

По ходу карьеры Оздоев также выступал за турецкий "Фатих Карагюмрюк", московский "Локомотив", казанский "Рубин", грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит", вместе с которым стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Суперкубка России и один раз выиграл кубок страны. За сборную России футболист принял участие в 35 матчах, записав на свой счет 4 гола и 2 результативные передачи. В составе национальной команды Оздоев принимал участие в чемпионате Европы, который проходил в 2021 году.