От белорусов снова ждут интриги: стартует Кубок Первого канала по хоккею

Турнир с участием трех сборных пройдет в Новосибирске

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Кубок Первого канала по хоккею впервые пройдет в Сибири на льду арены, построенной в Новосибирске в декабре 2022 года. Учитывая ограниченное количество команд, принимающих в нем участие, организаторы турнира запланировали фестиваль хоккея с участием сильнейших российских игроков.

Основная соревновательная часть турнира начнется 12 декабря, когда встретятся сборные Белоруссии и Казахстана. Белорусы под руководством россиянина Дмитрия Квартальнова, параллельно тренирующего одного из лидеров Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минское "Динамо", наравне с россиянами являются претендентами на победу в кубке. Связано это в том числе с тем, что на "Динамо" не действует лимит на легионеров и наличие иностранцев в команде помогает росту нынешней белорусской хоккейной молодежи. К тому же за последние годы в стране появился и ряд хоккеистов, которые играют немаловажную роль в других командах КХЛ.

Сборная Белоруссии уже выигрывала Кубок Первого канала - в 2022 году, когда турнир также проходил с участием трех сборных, а российская команда не называлась еще "Россией 25" и играла под руководством Алексея Жамнова, в том же году приведшего национальную сборную к серебру Олимпиады в Пекине. Тогда это были первые соревнования после решения Международной федерации хоккея не допускать на свои турниры россиян и белорусов. Белорусская команда тогда играла под руководством канадского специалиста Крэйга Вудкрофта.

Явным аутсайдером турнира видится сборная Казахстана, которой не помогают перестановки тренеров. В отличие от белорусов, казахстанская молодежь, за исключением вратарей, пока заметно не прогрессирует. Это можно связать отчасти и с тем, что в базовом клубе сборной "Барысе" до поры до времени стали делать ставку на доморощенных игроков из-за изменений в законе, предусматривающих запрет финансирования иностранных спортсменов из госбюджета, и натурализации. Выдача казахстанских паспортов долгие годы позволяла становиться игроками сборной страны легионерам, приезжавшим в клуб КХЛ из Астаны.

13 декабря за трофей в очной встрече должны будут побороться россияне и белорусы. В заключительный день турнира команда "Россия 25" под руководством Романа Ротенберга сыграет со сборной Казахстана.

Метро у арены воздвигли вовремя

В рамках хоккейного фестиваля 10 декабря игроки и тренеры команды "Россия 25" приняли участие в адаптивном матче против игроков в следж-хоккей (юные спортсмены и ветераны специальной военной операции). С 11 по 14 декабря в Кубке Первого канала для детей сыграют сборные Белоруссии, Казахстана, "Сибирь" и "Красная машина - Юниор". В четверг также пройдет ставший традиционным турнир в формате 3х3 как среди детей, так и среди взрослых команд. 12 декабря состоится мастер-шоу с участием игроков команды "Россия 25", а в субботу до матча хозяев с белорусами - церемония введения в Зал хоккейной славы легенд отечественного хоккея.

Матчи турнира и остальные мероприятия пройдут на "Сибирь-Арене", которая на играх может вмещать 11,5 тыс. человек. До этого форума "Сибирь-Арена" принимала не менее важное соревнование - Матч звезд КХЛ в феврале этого года. С той поры болельщикам намного проще стало добираться до стадиона после открытия в начале сентября станции метро "Спортивная".

Для города это был один из долгостроев - станцию воздвигали в течение шести лет, и некоторые даже не верили, что эта стройка когда-либо завершится. Теперь же "Сибирь-Арена" находится рядом с метро, и такое расположение можно сравнить с Москвой, где соседями являются "ВТБ-Арена" в Петровском парке и станция метро "Динамо", и Санкт-Петербургом (домашняя для СКА Ледовая арена рядом со станцией "Проспект Большевиков"). Из хоккейных арен, которые появились в последнее время и которые скоро появятся (включая в Нижнем Новгороде), "Сибирь-Арену" можно назвать самой удобной для посещения.