Профиль Овечкина стал самым популярным в США на статистическом портале

В прошлом сезоне россиянин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Sam Hodde/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Профиль российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина стал самым просматриваемым на статистическом портале Hockey Reference. Об этом свидетельствуют данные портала.

В пятерку также вошли профили лучшего бомбардира в истории регулярных чемпионатов НХЛ Уэйна Гретцки, капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби, капитана "Эдмонтона" Коннора Макдэвида и вратаря "Виннипега" Коннора Хеллебайка.

Овечкину 40 лет. С 2005 года он выступает за "Вашингтон". В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение Гретцки. В 2018 году Овечкин в составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли.