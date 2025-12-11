Пять клубов гарантировали выход в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Это "Арсенал", "Бавария", ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Аталанта"

Редакция сайта ТАСС

Футболисты "Арсенала" © Richard Heathcote/ Getty Images

ТАСС, 11 декабря. Пять клубов гарантировали себе выход в плей-офф футбольной Лиги чемпионов по итогам шести туров общего этапа турнира.

По регламенту соревнований в общем этапе принимают участие 36 команд, 8 лучших автоматически выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-е по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф.

Места в топ-24 по итогам общего этапа после шести туров гарантировали английский "Арсенал" (18 очков), германская "Бавария" (15), французский ПСЖ (13), за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, английский "Манчестер Сити" (13) и итальянская "Аталанта" (13). На общем этапе каждая команда проведет по 8 игр. Следующий тур пройдет 20-21 января 2026 года. Заключительные матчи состоятся 28 января.

Стыковые матчи за выход в 1/8 финала пройдут 17-18 февраля и 24-25 февраля. Финал турнира состоится 30 мая в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является ПСЖ, который в решающем матче прошлого розыгрыша разгромил итальянский "Интер" со счетом 5:0.