Канадец Рафаэль Рише вошел в тренерский штаб клуба КХЛ "Авангард"

Соглашение с тренером рассчитано до 2027 года

Рафаэль Рише © Егор Алеев/ ТАСС

ОМСК, 11 декабря. /ТАСС/. Канадский специалист Рафаэль Рише вошел в тренерский штаб омского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".

Соглашение с 31-летним специалистом рассчитано до 2027 года. Главным тренером "Авангарда" является канадец Ги Буше.

Рише с 2024 года входил в тренерский штаб челябинского "Трактора". Он был назначен исполняющим обязанности главного тренера 17 ноября после того, как клуб покинул канадец Бенуа Гру. 8 декабря челябинский клуб объявил об уходе Рише.

"Авангард" после 32 матчей набрал 45 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре команда из Омска 16 декабря на выезде встретится с новосибирской "Сибирью".