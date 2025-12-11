ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Финляндии сожгли трибуну после вылета команды из элитного дивизиона

Финский футбольный "Хака" занял последнее место в турнирной таблице
10:27
ТАСС, 11 декабря. Трибуна стадиона финского футбольного клуба "Хака" сгорела в результате пожара после вылета команды из элитного дивизиона чемпионата страны. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

"Хака" заняла последнее место в турнирной таблице.

Полиция квалифицировала преступление как вандализм. Огонь не распространился на другие трибуны. Отмечается, что в результате инцидента возможно повреждение искусственного газона. Сообщений о пострадавших нет.

"Хака" является девятикратным чемпионом Финляндии. 

