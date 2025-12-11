Роман Ротенберг назвал Овечкина живым примером героя

ТАСС, 11 декабря. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин является живым примером героя. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

"Сейчас, слава Богу, есть Александр Овечкин, который бьет мировые рекорды и благодаря которому дети массово идут в хоккей. Это живой пример нашего героя. У каждого свои сильные стороны, кто-то быстрее всех катается, кто-то лучше всех бросает, кто-то - мозг команды и раздает передачи, а кто-то, как Овечкин, забивает лучше всех в мире. Нужно просто доставить ему шайбу", - отметил Ротенберг.

Овечкину 40 лет, он выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году "Вашингтон" с россиянином в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадца Уэйна Гретцки, сейчас на счету российского форварда 911 заброшенных шайб.

В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира, дважды выигрывал серебряные медали турнира и четыре раза - бронзовые.