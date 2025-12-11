{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Лига чемпионов

Автобус для перевозки футболистов ПСЖ забросали камнями в Бильбао

В момент инцидента в автобусе никого не было
Футболисты ПСЖ David Ramos/Getty Images
Описание
Футболисты ПСЖ
© David Ramos/Getty Images

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Автобус, использовавшийся для транспортировки футболистов французского "Пари Сен-Жермен", забросали камнями в испанском Бильбао после матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает телеканал RMC Sport.

Встреча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Атлетиком" и ПСЖ прошла в среду и завершилась со счетом 0:0. Ворота французской команды защищал россиянин Матвей Сафонов.

Отмечается, что в момент инцидента в автобусе не было людей. Парижскому клубу пришлось искать альтернативный вариант для поездки в аэропорт.

