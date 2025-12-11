Россияне выиграли турнир по хоккею 3х3 на Кубке Первого канала

Российские хоккеисты одержали на турнире две победы

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Команда "Россия 25" стала победителем турнира по хоккею 3х3 в рамках Кубка Первого канала. Соревнования проходят на "Сибирь-Арене" в Новосибирске.

Российские хоккеисты одержали две победы. В первой игре команда обыграла сборную Казахстана (4:1), во второй - сборную Белоруссии (6:2). На втором месте расположилась национальная команда Казахстана, которая обыграла сборную Белорусии (4:3 после буллитов), занявшую третье место.

Лучшим вратарем турнира был признан россиянин Владимир Галкин, он же стал самым ценным игроком. Лучшим защитником признали россиянина Александра Елесина, лучшим нападающим - белоруса Сергея Кузнецова.

Во время матчей турнира на "Сибирь-Арене" присутствовало 11 650 зрителей.

Кубок Первого канала завершится 14 декабря.