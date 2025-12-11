Хоккеиста "Нью-Джерси" Дадонова внесли в список травмированных

Нападающий получил травму запястья

Евгений Дадонов © AP Photo/ Chris O'Meara

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Джерси" Евгений Дадонов помещен в список травмированных из-за повреждения запястья. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Ближайший матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) "Нью-Джерси" проведет с "Тампой". Команды встретятся в ночь на 12 декабря.

Дадонов сломал руку в первом матче "Нью-Джерси" в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 с "Каролиной" (3:6). В ноябре главный тренер "Нью-Джерси" Шелдон Киф сообщил, что Дадонов выбыл на неопределенный срок. В текущем сезоне российский нападающий провел 5 матчей и не набрал очков за результативность.

Дадонову 36 лет, он играет за "Нью-Джерси" с этого сезона. Ранее с 2022 по 2025 год он играл за "Даллас", также в НХЛ он выступал за "Флориду", "Оттаву" и "Монреаль". Всего в НХЛ форвард провел 622 игры, набрав 361 (163 голов + 198 результативных передач) очко.

Нападающий является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.