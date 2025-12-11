Александр Плющенко восстановился после болезни и выступит на шоу в Минске

Шоу "Спящая красавица" пройдет 13-14 декабря

Евгений и Александр Плющенко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Фигурист Александр Плющенко восстановился после болезни и выступит в роли Принца в шоу "Спящая красавица" в Минске. Об этом ТАСС сообщил отец спортсмена, тренер, олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Шоу "Спящая красавица" пройдет на "Минск-Арене" 13-14 декабря. Участие Александра Плющенко оставалось под вопросом из-за его болезни. Как ранее сообщал в официальном канале его отец, Александр переболел три раза, в результате чего возник вопрос о возможной замене юного артиста в ледовом спектакле.

"Саша восстановился после болезни, в Минске он выступит", - рассказал Евгений Плющенко.

Плющенко-старший сыграет роль Короля, Александра Трусова - фею Карабос, роли юных влюбленных - Принца и Принцессы Авроры - Александр Плющенко и Елена Костылева.