ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с "Лудогорцем" в Лиге Европы

Встреча завершилась со счетом 3:3

Редакция сайта ТАСС

Игроки ПАОКа © AP Photo/ Giannis Papanikos

СОФИЯ, 11 декабря. /ТАСС/. Греческий ПАОК на выезде со счетом 3:3 сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

Выступающие за ПАОК полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов вышли на поле с первых минут. Россияне не отметились результативными действиями и были заменены на 67-й минуте. В текущем сезоне Оздоев провел за ПАОК 23 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. У Чалова 20 матчей, россиянин забил 3 мяча и отдал 1 голевой пас.

"Лудогорец" после 6 туров набрал 7 очков, у ПАОКа 9 очков. В следующем туре болгарская команда на выезде сыграет с шотландским "Рейнджерс", ПАОК примет испанский "Бетис". Встречи состоятся 22 января.

В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов, команды проведут по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига Европы проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего розыгрыша стал английский "Тоттенхэм". Российские клубы отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.