Овечкин набрал 1800-е очко в НХЛ

Форвард "Вашингтона" отметился голевой передачей в матче с "Каролиной"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин и защитник "Каролины" Шейн Гостисбер © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин достиг отметки в 1 800 набранных очков в Национальной хоккейной лиге, отметившись голевой передачей в домашней игре с "Каролиной".

Всего с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф Овечкин провел 1 683 матча, в которых забросил 988 шайб и отдал 812 передач. 40-летний россиян занимает первое место в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги. В общем списке Овечкин располагается на 11-й строчке. Для попадания в топ-10 ему потребуется обойти Марселя Дионна, на счету которого 1 816 очков (752 шайбы + 1 064 передачи).

Матч "Вашингтона" и "Каролины" завершился поражением столичного клуба (2:3 Б).