Овечкин отметился голевой передачей в матче НХЛ против "Каролины"

"Вашингтон" проиграл в серии буллитов

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сделал результативную передачу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины".

Встреча завершилась победой "Каролины" в серии буллитов со счетом 3:2. В составе "Вашингтона" шайбы забросили Коннор Макмайкл (25-я минута) и Ник Дауд (52). У "Каролины" отличились Николай Элерс (34), которому ассистировал российский защитник Александр Никишин, и Логан Станковен (58), победный буллит реализовал Сет Джарвис. Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников не смог реализовать свою попытку.

Передача в матче с "Каролиной" стала для Овечкина 1800-м очком в карьере с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф, 40-летний форвард забросил 988 шайб и отдал 812 передач, занимая 11-е место в истории лиги по этому показателю и первое - среди россиян. Для попадания в топ-10 ему потребуется обойти Марселя Дионна, на счету которого 1 816 очков (752 шайбы + 1 064 передачи).

"Вашингтон" занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 40 очков в 31 матче. "Каролина" обошла столичный клуб по дополнительным показателям и лидирует в дивизионе, имея в активе 40 очков после 30 встреч.

В следующем матче "Вашингтон" в ночь на 14 декабря в гостях сыграет с "Виннипегом", а "Каролина" в этот же день на выезде встретится с "Филадельфией".