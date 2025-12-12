Форвард "Коламбуса" Воронков забросил во втором матче НХЛ подряд

Он отличился в игре против "Оттавы"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков (слева) © AP Photo/ Sue Ogrocki

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков забросил шайбу во втором матче подряд, отличившись в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы".

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу "Оттавы". В составе победителей шайбы забросили Давид Перрон (7-я минута), Дрейк Батерсон (9), Тим Штюцле (15, 38), Майкл Амадио (20), Клод Жиру (59). У проигравших отличились Бун Дженнер (19), Данте Фаббро (24) и Воронков (29), которому ассистировал Кирилл Марченко.

Теперь на счету Воронкова 22 очка (12 голов + 10 результативных передач) в 31 матче регулярного чемпионата. Марченко набрал 26 очков (10 + 16) в 27 играх текущего сезона.

"Коламбус" занимает восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона НХЛ, набрав 32 очка в 31 матче. "Оттава" идет седьмой в Атлантическом дивизионе, на счету команды 32 очка после 30 встреч.

В следующем матче "Коламбус" в ночь на 14 декабря по московскому времени примет "Вегас". "Оттава" 13 декабря в гостях встретится с "Миннесотой".