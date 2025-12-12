Демидов продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей

Форвард "Монреаля" сделал голевую передачу в матче с "Питтсбургом"

Нападающий "Монреаля" Иван Демидов и защитник "Питтсбурга" Крис Летанг © Justin Berl/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов набрал очки в пятом матче подряд, отметившись голевой передачей в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Питтсбургом".

Встреча завершилась победой "Монреаля" со счетом 4:2. В составе канадской команды шайбы забросили Александр Тексье (3-я минута), Брендан Галлахер (25), Коул Кофилд (31) и Оливер Капанен (41), которому ассистировал Демидов. У проигравших отличились Брайан Раст (41) и Эрик Карлссон (56).

Демидов продлил результативную серию до пяти матчей, в каждом из которых он отмечался передачей. Всего на счету 20-летнего форварда, проводящего дебютный сезон в НХЛ, 24 очка (6 шайб + 18 передач) в 30 встречах.

"Монреаль" занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 35 очков в 30 матчах. "Питтсбург" потерпел третье поражение подряд и идет пятым в Столичном дивизионе, имея в активе 35 очков после 29 встреч.

В следующем матче "Монреаль" в ночь на 14 декабря в гостях сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс", "Питтсбург" вечером 13 декабря на своем льду примет "Сан-Хосе".