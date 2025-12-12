Ковалев допустил, что в будущем клубы НХЛ и КХЛ могут сыграть друг с другом

В последний раз клубы КХЛ и НХЛ встречались в 2010 году

Редакция сайта ТАСС

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Не исключено, что клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в будущем смогут снова сыграть друг против друга, как это было 15 лет назад. Такое мнение в интервью ТАСС высказал тренер команды "Россия 25", олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев.

В последний раз клубы КХЛ и НХЛ встречались в 2010 году, тогда петербургский СКА на своем льду обыграл "Каролину" (5:3), а рижское "Динамо" в родных стенах уступило "Финиксу" (1:3).

"Мне кажется, всегда можно вернуть то, что было раньше, когда команды НХЛ приезжали к нам, а потом мы ехали туда играть. Такое всегда возможно, почему нет", - сказал Ковалев.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью ТАСС рассказал, что ФХР в будущем хочет пригласить на Кубок Первого канала клуб НХЛ "Вашингтон".

"Я не думаю, что в НХЛ на это пойдут во время сезона. У команд длинные перелеты, они и так играют через день, иногда и каждый день, это большая нагрузка на игроков", - отметил Ковалев.