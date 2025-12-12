Голкипер "Флориды" Тарасов пропустил шесть шайб в матче НХЛ

Его команда уступила "Колорадо"

Редакция сайта ТАСС

Голкипер "Флориды" Даниил Тарасов © AP Photo/ David Zalubowski

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Российский голкипер "Флориды" Даниил Тарасов пропустил шесть шайб в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Колорадо".

Встреча завершилась победой "Колорадо" со счетом 6:2. В составе хозяев шайбы забросили Сэм Малински (2-я минута), Брок Нельсон (19), Гэвин Бриндли (26), Натан Маккиннон (28), Арттури Лехконен (33) и Габриэль Ландескуг (47). У проигравших отличились Ноа Грегор (8) и Мэки Самоскевич (54). Тарасов сделал 22 сейва, отразив при этом буллит Маккиннона в третьем периоде. Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился голевой передачей в эпизоде со вторым голом команды.

"Колорадо" лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 51 очко в 31 матче. "Флорида" идет шестой в Атлантическом дивизионе, имея в активе 32 очка после 30 встреч. В следующем матче "Колорадо" в ночь на 14 декабря дома примет "Нэшвилл", "Флорида в этот же день на выезде сыграет с "Далласом".