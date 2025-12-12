Футболист "Зенита" Жерсон рассказал об адаптации к российскому климату

Бразилец с лета 2025 года выступает за "Зенит"

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Зенита" Жерсон © Петр Ковалев/ ТАСС

ТАСС, 12 декабря. Бразильский полузащитник "Зенита" Жерсон не испугался холода при переезде в Санкт-Петербург, поскольку видел примеры соотечественников, выступающих в России. Об этом Жерсон рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Еще до переезда у меня имелось представление о холоде, - сказал Жерсон. - Я обожаю смотреть фильмы и сериалы с погонями, полицией, мафией, где много экшена. И почти в каждой такой картине есть кто-то очень стереотипный из России - обычно в огромном пуховике и теплой шапке. Уже поэтому понятно, какие низкие здесь бывают температуры".

"Ребята делились своими ощущениями, но всегда думал так: если один бразилец смог справиться с холодом, значит, смогу и я. Если бы это было невозможно, бразильцы просто не приезжали бы сюда. Примеры моих соотечественников меня успокаивали", - заключил бразилец.

В нынешнем сезоне Жерсон провел за "Зенит" 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча. Он перешел в "Зенит" из "Фламенго" летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.