Футболист "Зенита" Жерсон заявил, что его раздражали слухи об уходе из клуба

Ранее появилась информация об интересе к Жерсону со стороны клубов из Саудовской Аравии

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Зенита" Жерсон © Петр Ковалев/ ТАСС

ТАСС, 12 декабря. Бразильский футболист петербургского "Зенита" Жерсон не думал об уходе из клуба и не понимает, откуда могла возникнуть подобная информация. Об этом Жерсон рассказал "Спорт-Экспрессу".

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Жерсону со стороны клубов из Саудовской Аравии.

"Если честно, даже не знаю, откуда все это взялось. Все, чего желаю, - работать спокойно, в тишине. Весь мой круг общения - это семья и друзья. Не общаюсь ни с какими журналистами, поэтому не понимаю, откуда они берут информацию о том, чего хочу или не хочу. Я предельно честен и откровенен. Если однажды что-то случится и возникнет желание что-то поменять, первое, что сделаю, - приду к президенту клуба, председателю правления, к людям, принимающим решения, и скажу об этом честно, напрямую", - сказал Жерсон.

"Такие новости меня раздражали, потому что они высосаны из пальца и создают лишний шум вокруг моего имени, - продолжил игрок. - Мне хотелось просто спокойно работать. Потом случилась травма, и мне нужно было в спокойном режиме, с чистой головой сосредоточиться на восстановлении, чем я и занимался. Мир футбола таков, что вокруг постоянно появляются выдуманные истории, но с этим ничего не поделаешь - остается стараться не обращать внимания и делать свое дело".

В нынешнем сезоне Жерсон провел за "Зенит" 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча. Он перешел в "Зенит" из "Фламенго" летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.