Жерсон назвал "Зенит" самым обсуждаемым российским клубом в Бразилии и Европе

Ранее игрок выступал за "Фламенго"

Полузащитник "Зенита" Жерсон © Петр Ковалев/ ТАСС

ТАСС, 12 декабря. Петербургский "Зенит" является самым обсуждаемым и известным российским футбольным клубом не только в Бразилии, но и в Европе. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бразильский полузащитник "Зенита" Жерсон.

"Могу со всей серьезностью подтвердить: "Зенит" - самый обсуждаемый и известный российский клуб не только у нас на родине, но и в Европе, - сказал Жерсон. - Во-первых, потому что здесь играл Халк - он до сих пор кумир для многих. Плюс большое количество ярких бразильских футболистов защищали и продолжают защищать сине-бело-голубые цвета. Малком и Клаудиньо - мои большие друзья. Благодаря этому "Зенит" всегда на слуху, в поле зрения СМИ. В целом Петербург и Россия производят впечатление очень гостеприимных мест, где тепло принимают всех. Это видно и по тому уровню, который показывают здесь бразильские футболисты".

В нынешнем сезоне Жерсон провел за "Зенит" 15 матчей в чемпионате и кубке страны и забил 2 мяча. Он перешел в "Зенит" из "Фламенго" летом 2025 года. Сумма трансфера составила €25 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.