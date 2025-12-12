Паралимпиец Сафронов будет считать успехом, если отберется на Игры-2028

Соревнования пройдут в Лос-Анджелесе

Дмитрий Сафронов © Валерий Мельников/ POOL/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 декабря. /ТАСС/. Заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике Дмитрий Сафронов будет считать успехом, если у него получится отобраться на Игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я просто хочу поехать. Мне будет почти 34 года, для спринта это огромный возраст. Если отберусь - это будет успех, - сказал он. - А если отберусь в России, это уже прецедент на медали железно".

На Паралимпиаде в Токио Сафронов победил на дистанциях 100 м и 200 м, на Играх в Париже он стал вторым на двухсотметровке и третьим - на стометровке.