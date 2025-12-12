Шанс на Олимпиаду. Российские лыжники выступят на этапе Кубка мира в Давосе

Для Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой этап станет первым международным турниром в их взрослой карьере

ЖЕНЕВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступят на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить российских лыжников и сноубордистов до международных соревнований в нейтральном статусе. 10 декабря Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выдала Коростелеву и Непряевой нейтральный статус. Днем позднее его получил сервисер Евгений Уфтиков. На нейтральный статус также претендовал лидер общего зачета Кубка России Сергей Ардашев, однако он получил отказ.

Этап Кубка мира в Давосе станет первым международным турниром для российских лыжников с 2022 года. Он также является последним квалификационным соревнованием в этом сезоне для отбора на Олимпийские игры 2026 года. Россияне смогут принять участие только в индивидуальных дисциплинах. 13 декабря они выступят в спринте свободным стилем, соревнование начнется в 15:45 мск. На следующий день в 11:50 мск начнется мужская гонка с раздельного старта свободным стилем на 10 км, в 15:45 мск - женская.

Для отбора на все личные дисциплины россиянам нужно набрать не более 150 дистанционных очков FIS. Эти очки рассчитываются в зависимости от времени победителя гонки. Чтобы набрать не более 150 дистанционных очков FIS, нужно в гонке на 10 км отстать от победителя примерно не более чем на две минуты. До гонки на 10 км россияне могут гарантировать место в спринте, для этого они должны преодолеть квалификационный этап.

Должны пройти отбор

Для Коростелева и Непряевой этап Кубка мира в Давосе станет первым международным турниром в их взрослой карьере. В 2022 году они выступили на чемпионате мира среди юниоров, Коростелев выиграл две золотые медали, Непряева - одну. В прошлом сезоне они стали обладателями Кубка России, однако текущий начали по-разному. Коростелев выиграл две гонки с раздельного старта и один масс-старт, а лучшим результатом Непряевой пока является второе место в одной из гонок с раздельного старта.

Непряева рассказывала ТАСС после первого этапа Кубка России, что начало сложилось непростым: "Не все получилось, начало сезона выдалось непростым. Есть еще над чем работать, но у меня главная цель подвести себя к главным соревнованиям".

Оба спортсмена пока не добивались существенных успехов в спринтерских гонках. Тем не менее специалисты уверены в том, что россияне пройдут отбор.

"Я думаю, что отбор они пройдут, там не такие уж жесткие требования, - сказал ТАСС серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский. - Савелий сейчас находится в хорошей форме, Дарья начала сезон чуть хуже, но думаю, что она тоже навяжет борьбу. Конечно, трудно пока сказать, насколько ребята готовы бороться за высшие места, но сейчас главное отобраться на Олимпиаду и посмотреть на свой уровень".

Дядя Коростелева, бронзовый призер Олимпийских игр Николай Морилов в беседе с ТАСС отметил ряд нюансов, из-за которых прогнозировать итоги выступления россиян сейчас невозможно. "Конечно, сравнить уровень с теми, кто выступает на Кубке мира, сейчас невозможно. Снег совершенно разный, разная подготовка лыж, потому что в Европе лыжи готовятся без фтора, и для нас это новшество", - отметил Морилов.

Участие россиян сделает турниры интереснее

Коростелев, который уже около недели тренируется в Европе, отметил дружелюбную атмосферу. "Я очень рад попасть сюда, потому что это мой дебют. Хочу показать, на что я способен. Атмосфера дружелюбная, я уже поговорил с некоторыми ребятами, никаких проблем нет", - сказал спортсмен шведскому порталу Viaplay.

Также уже известно, что Коростелева поприветствовал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Тот не раз говорил, что допускать россиян до соревнований не стоит, однако потом заявил, что их участие для него не станет поводом для бойкота турниров. Его соотечественник Ивар Андерсен заявил, что предпочел бы не видеть россиян на этапах Кубка мира.

"В идеале я бы хотел, чтобы им вообще не разрешали участвовать. Но нужно уважать это решение и относиться к ним, как ко всем остальным. Поскольку многие не хотят, чтобы они здесь были, побеждали. Но есть и много тех, кто не хочет, чтобы норвежцы занимали пьедестал почета", - приводит слова Андерсена шведская газета Expressen.

Олимпийский чемпион 1976 года финн Юха Мието в интервью газете Iltalehti поддержал возвращение россиян. "Если россияне смогут принять участие, это будет интересно зрителям. Считаю ли я это решение правильным? Можно сказать, что почти так и есть. Я бы объяснил свою позицию тем, что Олимпиада проводится раз в четыре года".