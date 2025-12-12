Ирина Винер представит пластический спектакль "Наваждение"

Показ состоится 14 декабря

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Показ пластического спектакля "Наваждение" пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер 14 декабря. Премьера постановки состоялась в сентябре в Москве.

Постановка создана командой во главе с художественным руководителем Ириной Винер, режиссером Зариной Мухитдиновой и исполнительным директором Денисом Тагинцевым.

Спектакль "Наваждение" - это представление, которое объединит художественную гимнастику и балет, музыку и поэзию в одно художественное шоу. Каждая из семи новелл посвящена творческим дуэтам, которые еще в начале ХХ века сделали искусство таким, каким его знают сейчас. В спектакле показаны судьбы Айседоры Дункан и Сергея Есенина, Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, Коко Шанель и Игоря Стравинского, Анны Павловой и Чарли Чаплина, Анны Ахматовой и Модильяни, Сальвадора Дали и Галы, Марлен Дитрих и Александра Вертинского.

Спектакль обращается не только к теме любви внутри творческих союзов, но и показывает, как именно это чувство становилось источником вдохновения и рождало произведения, впоследствии вошедшие в историю мирового искусства. Так, Коко Шанель создала легендарный аромат Chanel №5, вдохновившись внутренней свободой Игоря Стравинского.

В постановке примут участие более 200 артистов, почти половина из которых - юные гимнастки, действующие спортсменки. "Мы уже показывали спектакль "Наваждение" во Дворце некоторое время тому назад, и он имел большой успех: истории про любовь и творчество эпохальных пар оценили не только взрослые зрители, но и подрастающее поколение, - сказала Винер. - Все те истории, которые мы показываем в "Наваждении", очень волнительные и трогательные. И когда такие два человека, как в этих новеллах, встречаются, то это играет огромную роль в истории культуры".

В спектакле примут участие звезды российской художественной гимнастики: чемпионки мира и Европы Лала Крамаренко, Екатерина Селезнева, абсолютная чемпионка России Анна Попова, а также артисты танцевального шоу "Гранд" под руководством чемпиона мира Дениса Тагинцева, сборная по брейкингу, актеры театра, кино и балета. ТАСС - стратегический информационный партнер спектакля.