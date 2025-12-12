Сурин рассказал, чего тренер Хартли хочет добиться от хоккеистов "Локомотива"

Канадский тренер просит хоккеистов сосредоточиться на игре и ее деталях

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Локомотив" Боб Хартли © Валерия Калугина/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер "Локомотива" Боб Хартли прежде всего просит своих хоккеистов сосредоточиться на игре и ее деталях. Об этом в интервью ТАСС рассказал нападающий команды Егор Сурин.

65-летний канадский специалист возглавил "Локомотив", который в мае выиграл Кубок Гагарина, в межсезонье. Под руководством Хартли "Авангард" дважды выходил в финал плей-офф (2019, 2021) и в 2021 году выиграл кубок.

"Думаю, в целом команда его рисунок поняла. Проблемы есть в деталях, им надо очень много внимания уделять, - сказал Сурин. - Как я для себя понял, самое основное - это фокус на всей игре, потому что если его нет и ты не уделил внимание деталям, то это критическое для него и команды".

"Он около 20 лет работал в НХЛ, тренер с большой буквы. Он очень много подсказывает деталей, особенно со мной проводит много работы, так как я молодой, видео все время разбираем", - добавил он.