Похороны Бориса Скрынника пройдут 14 декабря на Даниловском кладбище

Глава ФХМР скончался в четверг на 78-м году жизни

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Прощание с президентом Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борисом Скрынником состоится 14 декабря, мероприятие начнется в 10:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба ФХМР.

Скрынник скончался в четверг на 78-м году жизни.

Гражданская панихида состоится в Москве в Большом зале ЦКБ Управления делами президента РФ. Погребение состоится на Даниловском кладбище, начало - около 13:00 мск.

Скрынник возглавил ФХМР в сентябре 2009 года и четырежды переизбирался на новый срок. С 2006 по 2022 год он возглавлял Международную федерацию хоккея с мячом (FIB) и был вынужден покинуть пост после начала СВО. За этот период Россия провела 8 чемпионатов мира (2007, 2008, 2010, 2011, 2014-2016, 2018), отечественная сборная 9 раз становилась победителем турнира (2007, 2008, 2011, 2013-2016, 2018, 2019).

В бытность игроком Скрынник выступал за архангельский "Водник" и сыктывкарский "Строитель". После окончания карьеры он работал в системе архангельского клуба, в том числе его президентом. Также он был вице-президентом московского "Динамо". Скрынник награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (I и II степени), орденом Дружбы (2007) и орденом Почета (2019), благодарностью президента Российской Федерации (1999).