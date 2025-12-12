ЦСКА подписал контракт с 15-летним футболистом юношеской сборной России

Лев Тимофеев является лучшим бомбардиром МЮФЛ-3

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с нападающим Львом Тимофеевым. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до декабря 2028 года.

Тимофееву 15 лет, он является лучшим бомбардиром и победителем Межрегиональной юношеской футбольной лиги (МЮФЛ-3) 2025 года и победитель ЮФЛ-3 "Юг" 2025 года. В прошедшем сезоне ЮФЛ-3 "Юг" Тимофеев забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи в 15 матчах, в турнире МФЮЛ-3 за 4 игры забил 5 мячей. В юношеской сборной России (до 16 лет) игрок провел 2 матча, в которых забил 2 гола.

ЦСКА находится на четвертом месте в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, команда набрала 36 очков в 18 турах.