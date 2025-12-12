Мастер-шоу на Кубке Первого канала проходит практически при аншлаге

Турнир принимает "Сибирь-Арена" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Мастер-шоу с участием команды "Россия 25" и сборной Белоруссии на Кубке Первого канала по хоккею проходит практически при аншлаге на "Сибирь-Арене". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Дворец вмещает 11,6 тыс. зрителей. В конкурсе принимают участие главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг, тренер Алексей Ковалев, ряд игроков команды, а также олимпийский чемпион Сергей Широков, капитан сборной Белоруссии Андрей Стась, детские команды "Сибири", "Барыса", из белорусского Новополоцка.

Мастер-шоу представляет собой серию хоккейных конкурсов, результаты которых идут в общий зачет.