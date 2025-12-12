IIHF может в январе вернуть юношеские белорусские команды на турниры

В четверг исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. В Федерации хоккея Белоруссии ожидают, что Международная федерация хоккея (IIHF) может в январе принять решение о возвращении юношеских белорусских команд на международные турниры. Такое мнение ТАСС высказал председатель белорусской федерации Александр Богданович.

В четверг исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном. Это касается не только личных, но и командных соревнований. При этом МОК рекомендовал федерациям снять запрет на проведение в Белоруссии международных соревнований. Президент IIHF Люк Тардиф ранее сообщил ТАСС, что федерация обсудит решение о возможном принятии рекомендаций МОК в конце января.

"Я думаю, пока рано говорить о проведении турниров, ведь прежде IIHF должна официально восстановить наши сборные в качестве участников чемпионатов мира. По нашей информации, такое решение может быть принято в январе. Вместе с тем и IIHF, и международное хоккейное сообщество прекрасно знают высокий уровень организации, который наша страна неоднократно показывала при проведении европейских и мировых форумов по различным видам спорта. Чемпионат мира по хоккею 2014 года до сих пор считается одним из самых успешных в истории проведения соревнований", - сказал Богданович.

В белорусской федерации с оптимизмом смотрят на перспективы возвращения юношеских команд. "Мы видим определенные подвижки в сторону снятия ограничений со стороны других европейских и международных федераций, поэтому с оптимизмом смотрим на будущее наших молодежных команд и верим в то, что здравый смысл наконец возобладает над политическими амбициями людей, принимающих решения, от которых напрямую зависят судьбы юных хоккеистов", - отметил Богданович.

"Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из Федерации хоккея России и, безусловно, будем использовать все законные методы, чтобы ускорить возвращение наших сборных на международную арену", - добавил он.

Сборные России и Белоруссии не принимают участия в турнирах по хоккею разных возрастов с февраля 2022 года.