ФХР обратится в IIHF с вопросом о допуске молодежных сборных

В четверг исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России обратится в Международную федерацию хоккея (IIHF) с вопросом допуска до соревнований молодежной (игроки не старше 20 лет) и юниорской (игроки не старше 18 лет) сборных. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

В четверг исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

"Федерация хоккея России поддерживает решение и новые рекомендации МОК, находится в постоянном контакте с Международной федерацией хоккея и обратится в совет IIHF с заявлением о допуске молодежных сборных команд к чемпионатам мира в возрастных категориях до 18 и до 20 лет", - говорится в заявлении пресс-службы ФХР.

Сборные России и Белоруссии не принимают участия в турнирах по хоккею разных возрастов с февраля 2022 года.