Отобравшийся на Олимпиаду ски-альпинист Филиппов получил нейтральный статус

Спортсмен для выступления на Играх должен пройти проверку со стороны Международного олимпийского комитета и получить официальное приглашение

Редакция сайта ТАСС

Никита Филиппов © Linnea Rheborg/ Getty Images

ТАСС, 12 декабря. Единственный российский ски-альпинист, сумевший отобраться на Олимпийские игры по итогам прошлого сезона, Никита Филиппов получил нейтральный статус, дающий право выступать на турнирах под эгидой Международной федерации ски-альпинизма. Об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале.

"Наконец-то мне дали нейтральный статус. Официальный допуск к Кубку мира этого сезона. Также официально квалификационный период закончился, и меня никто не смог подвинуть и отобрать мою квоту на Олимпийские игры. Осталось только, чтобы меня проверил МОК (Международный олимпийский комитет - прим. ТАСС) и выслал официальное приглашение на Олимпиаду", - написал Филиппов.

Филиппову 23 года, он родился в Петропавловске-Камчатском, занимается ски-альпинизмом с 2018 года. На чемпионате мира - 2025, проходившем в Швейцарии, Филиппов занял 7-е место в вертикальной гонке и 25-е - в спринте.

Ранее приглашение от МОК для участия в Олимпиаде приняли российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.