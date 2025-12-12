В ФВВСР оценили шансы юных российских спортсменов выступать с флагом и гимном

В Федерации водных видов спорта России рассчитывает, что это произойдет в следующем году

Генеральный секретарь ФВВСР Радмир Габдуллин © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) рассчитывает, что в следующем году юные спортсмены России получат возможность выступать на мировых первенствах под своим флагом и с гимном. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь ФВВСР Радмир Габдуллин.

"Совместно с Международной федерацией плавания (World Aquatics) мы ведем работу по полному восстановлению прав российских спортсменов на международной арене, и результаты уже есть. Как отмечал председатель ФВВСР Дмитрий Мазепин, ключевым приоритетом для нас является возвращение национальной символики. Мы рассчитываем, что уже в следующем году юные спортсмены России получат возможность выступать на мировых первенствах под своим флагом и с гимном. Благодаря Дмитрию Аркадьевичу наши отношения с World Aquatics стали теплыми: нас слышат, принимают, уважают и считаются с мнением", - сказал Габдуллин.

В четверг исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.