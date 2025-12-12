Клебо рассказал, что встреча с Коростелевым была приятной для него

Российский лыжник выступит на этапе Кубка мира в Давосе

Редакция сайта ТАСС

Йоханнес Клебо © Lars Baron/ Getty Images

ТАСС, 12 декабря. Встреча с российским лыжником Савелием Коростелевым перед этапом Кубка мира в Давосе была приятной для пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо. Об этом Клебо рассказал газете adressa.no.

Ранее Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS). Российский лыжник выступит на этапе Кубка мира впервые после 2022 года. В Давосе он примет участие в спринте (13 декабря) и гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем (14 декабря).

"С нетерпением жду, чтобы увидеть, что Коростелев сможет показать, хочу поприветствовать всех нейтральных атлетов. Я уже видел его, встреча была приятной", - сказал Клебо.

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны.

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.