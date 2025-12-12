Третий бой Ян - Двалишвили может пройти весной

Российский боец заявил, что грузин хочет провести бой весной, а не летом, как предлагает UFC

Редакция сайта ТАСС

Мераб Двалишвили и Петр Ян © Ian Maule/ Getty Images

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Третий поедиок между обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили может пройти весной 2026 года. Об этом Ян заявил на пресс-конференции.

Ян победил Двалишвили единогласным решением судей 7 декабря. В 2023 году Двалишвили выиграл в первом бою у Яна единогласным решением судей.

"Я слышал, что UFC пообещал Мерабу матч-реванш и планирует его на лето. Мераб хочет весной провести поединок, поэтому мы будем готовы [провести бой], как только руководство анонсирует и решит", - сказал Ян.

Яну 32 года, на его счету 20 побед и 5 поражений в MMA. Он первым из россиян смог вернуть звание чемпиона UFC, ранее спортсмен смог завоевать титул в легчайшем весе в июле 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В марте 2021 года Ян был дисквалифицирован в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом из-за удара коленом в партере. В апреле 2022 года россиянин уступил представителю США в бою-реванше раздельным решением судей.

Двалишвили 34 года, он одержал 21 победу и потерпел 5 поражений в смешанных единоборствах. Грузин стал чемпионом в сентябре 2024 года после победы над американцем Шоном О'Мэлли единогласным решением судей. После этого он трижды защитил чемпионский титул.