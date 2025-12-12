Петр Ян получил в подарок "Мерседес" за победу над Двалишвили

7 декабря в США россиянин победил грузина решением судей и завоевал титул чемпиона UFC

© Сергей Фаюстов/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Основатель "Русской медной компании" Игорь Алтушкин подарил российскому бойцу смешанного стиля Петру Яну новый Mercedes-AMG G63. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ян победил грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей 7 декабря и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

Яну 32 года, на его счету 20 побед и 5 поражений в MMA. Он первым из россиян смог вернуть звание чемпиона UFC, ранее спортсмен смог завоевать титул в легчайшем весе в июле 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В марте 2021 года Ян был дисквалифицирован в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом из-за удара коленом в партере. В апреле 2022 года россиянин уступил представителю США в бою-реванше раздельным решением судей.

Двалишвили 34 года, он одержал 21 победу и потерпел 5 поражений в смешанных единоборствах. Грузин стал чемпионом в сентябре 2024 года после победы над американцем Шоном О'Мэлли единогласным решением судей. После этого он трижды защитил чемпионский титул.