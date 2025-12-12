Роман Ротенберг ответил, готов ли он возглавить юниорскую сборную России

Если поступит соответствующее указание, специалист готов возглавить команду

Редакция сайта ТАСС

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг готов возглавить юниорскую сборную страны по хоккею (до 18 лет), если поступит такое указание. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном.

"Как в СССР отвечали: если партия скажет, комсомол ответит есть", - сказал Ротенберг.

Ротенбергу 44 года, с 2011 года он работал в системе петербургского СКА. В 2022 году его назначили на пост главного тренера команды, с которой он в сезоне-2022/23 дошел до полуфинала Кубка Гагарина. В прошлом сезоне СКА в первом раунде плей-офф уступил московскому "Динамо", в июне 2025 года Ротенберг покинул клуб. Сейчас он является членом совета директоров московского "Динамо".