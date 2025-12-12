Роман Ротенберг: решение о допуске юниорских команд будет на совести IIHF

В четверг исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном

Главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг © Софья Сандурская/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Главный тренер команды "Россия 25" Роман Ротенберг считает, что решение о допуске российских юниорских команд до турниров будет на совести Международной федерации хоккея (IIHF). Такое мнение он высказал журналистам.

В четверг исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном. Это касается не только личных, но и командных соревнований. IIHF примет решение по допуску в конце января.

"IIHF отвечает за развитие хоккея во всем мире, и с этой точки зрения сборная России обязана играть на всех чемпионатах мира и Олимпиадах. Это на их совести, бог им судья, они принимают это решение, а МОК рекомендует. Ход за международной федерацией, которая должна просто понимать не по формальному признаку, что без России хоккей катится вниз. Мы тут развиваемся и продолжим развиваться, мы ценим наше прошлое, Анатолия Тарасова, "Красную машину" и сделаем все, чтобы наши дети развивались по лучшим методикам", - сказал Ротенберг.

"Канадцы и американцы каждый день мне звонят и спрашивают, когда вы уже вернетесь, им не с кем играть. У них упали все доходы, они развивались только благодаря играм со сборной России. Но есть определенные политические причины, есть европейские страны", - добавил он.

По его словам, IIHF не все решает в плане международных игр. "Мы хотим, конечно, играть с канадцами и американцами, мы их ждем, приглашаем их на турниры. IIHF не все решает в этом мире, есть другие подходы с нашими друзьями, которые готовы провести детские турниры уже сейчас. Мы просто должны найти точки соприкосновения в плане финансов, инвестиций. Мы можем сыграть в Дубае, Турции, Москве, Новосибирске. На это IIHF никак не влияет", - отметил Ротенберг.