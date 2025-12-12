Овечкин пропустил тренировку "Вашингтона", ему предоставили отдых

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Harry How/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин пропустил тренировку, так как ему предоставили выходной. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила журналистка Самми Силбер.

Ближайший матч регулярного чемпионата "Вашингтон" проведет на выезде с "Виннипегом" в ночь на 14 декабря по московскому времени. В текущем сезоне Овечкин забросил 14 шайб и сделал 16 результативных передач в 31 матче.

Овечкину 40 лет, он выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году "Вашингтон" с россиянином в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадца Уэйна Гретцки, сейчас на счету российского форварда 911 заброшенных шайб.

"Вашингтон" набрал 40 очков после 31 матча и занимает 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона.